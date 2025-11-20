Haber Merkezi Giriş Tarihi: CHP'li belediyenin toplamadığı çöplere virüslü sinekler dadandı! İzmir'de sinek kabusu!
CHP yönetimindeki İzmir'de özellikle son dönemlerde artan çöp sorunu beraberinde karasinek popülasyonunda da artışı getirdi. Biriken çöpler haşerelerin çoğalmasına yol açarken enfeksiyon oluşturma riski de artıyor. İzmir'de son dönemlerde artan karasinek yoğunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının hala mevsim normallerinin üstünde olduğunu ve bu ısının karasineklerin ölmesi gereken mevsim döneminde sağ kalmalarını ve çoğalmalarına neden olduğunu belirtti.