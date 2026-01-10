  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!" Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu
Gündem

Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu

Antalya'da Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın felaketinde sarsıldık ama yıkılmadık. Bir an olsun ümitsizliğe kavuşmadık. Hükümet bu enkazın altında kalır diyenler oldu kulak asmadık. Deprem siyaseti lafla değil hizmetle olur dedik. 11 ilimiz Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, devletimizin gücünün kanıtı olmuştur. Asrın inşası Türkiye'mizin başarısı olmuştur.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Hamdolsun, yangından hemen sonra 1.5 yıl sonra, burada yine Cumhurbaşkanımız milletimize söz verdi. Biz de 18 ay sonra afet konutlarımızı Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik.

Asrın felaketinde sarsıldık ama yıkılmadık. Bir an olsun ümitsizliğe kavuşmadık.

Enkaz başında Allah devletimize zeval vermesin diyen milletimizin duasıyla çalışmaya başladık. Biz yine yaparız dedik.

Hükümet bu enkazın altında kalır diyenler oldu kulak asmadık. Deprem siyaseti lafla değil hizmetle olur dedik.

11 ilimiz Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, devletimizin gücünün kanıtı olmuştur. Asrın inşası Türkiye'mizin başarısı olmuştur.

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk
Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Gündem

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum
Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

Gündem

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk
Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Gündem

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

İran’da protestoların ülke geneline yayılmasıyla internet erişiminin tamamen kesilirken, ülkedeki gelişmeleri ABD Başkanı katıldığı televizy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23