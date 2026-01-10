Halep'te terör inlerine pençe: Vali El-Garib'den koordinasyon uyarısı

  • İSTANBUL
Suriye'nin Halep kentinde huzur ve güvenliği yeniden tesis etmek için düğmeye basıldı. Kentin kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde saklanan terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ederken, Suriye Arap Ordusu bölgede tam kontrolü sağladığını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, stratejik öneme sahip Şeyh Maksud Mahallesi'nin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede sinsi bir şekilde yuvalanan SDG ve PKK unsurlarına yönelik tespitlerin ardından, sivillerin can güvenliğini korumak adına geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

 

Terör örgütlerine geçit yok

Yetkililer, bu iki mahallenin son dönemde ordu birliklerine ve iç güvenlik güçlerine yönelik kalleş saldırıların merkezi haline getirildiğini belirterek, bölgelerin geçici olarak askeri alan ilan edildiğini bildirdi.

 

Vali El-Garib'den koordinasyon uyarısı

Halep Valisi Azzam El-Garib, resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu:

  • Bireysel geçişlere yasak: Güvenlik gerekçesiyle bu aşamada mahallelere bireysel girişlerin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.
  • Koordinasyon şart: Girişlerin yalnızca Halep Müdahale Komitesi ile önceden sağlanan eşgüdüm çerçevesinde mümkün olabileceği açıklandı.
  • Sokağa çıkma yasağı: Suriye Arap Ordusu tarafından belirlenen bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının yeni bir duyuruya kadar titizlikle uygulanacağı kaydedildi.

 

İnsani koridorlar devrede

Hükümet, eli kanlı örgütlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanma ve tahliyeleri engelleme girişimlerine rağmen, vatandaşların zarar görmemesi için iki ayrı insani koridor açtı. Bölgedeki kurumların 24 saat esasına göre çalıştığı ve normal hayatın en kısa sürede başlatılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

 

