Bornova'da eğitim skandalı! 16 yaşındaki kız evlatlarımızı temizlikçi yapan "öğretmen" serbest bırakıldı!

Bornova’da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre; 4 Kasım 2025’te Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflarda öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.

Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı, söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu da belirtildi. Görevden uzaklaştırılan öğretmen D.T., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturmada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)