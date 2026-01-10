  • İSTANBUL
Petro’dan ortak ordu çağrısı: ABD’nin işgal bahanesine karşı çıkış

Petro'dan ortak ordu çağrısı: ABD'nin işgal bahanesine karşı çıkış

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için Latin Amerika ülkelerine ortak ordu kurma çağrısı yaparken, ABD’nin olası bir işgal bahanesinin de ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirterek, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Latin Amerika ülkelerine 'ortak ordu kurulması' çağrısında bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, şu ifadeleri kullandı: "Narkotik ticaretine adanmış olanlar, saldırı için mükemmel bahane haline geldiler. Bir anda ve işgalin yarattığı tüm türbülansa rağmen, Latin Amerika orduları olarak, kimseye faydası olmayan bu bahaneyi ülkelerimizden çıkarmak için bir araya gelmemiz gerekiyor. Latin Amerika, onu istikrarsızlaştıran bir aktöre karşı kendini savunmalıdır ve bu, halklarının, silahlı kuvvetlerinin ve devletlerinin birliğini gerektirir."

Bu arada Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşısı Ivan Mordisco'nun, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yaptığı ittifak teklifine de tepki gösterdi: "Bay Ivan Mordisco'nun önerdiği ittifak ne Venezuela'yı, ne Kolombiya'yı ne de Latin Amerika'yı savunuyor, tam tersine işgal için bir bahane oluyor ve hatta seçimleri sabote etmek ve seçim özgürlüğünü engellemek için kara paralar bile dolaşıyor" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterenı Mordisco, ELN'ye ittifak teklifinde bulunmuştu.

