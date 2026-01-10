  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!" Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"
Ekonomi Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor
Ekonomi

Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayı sanayi üretimi verilerinin ekonomideki iyileşmenin genele yayıldığını gösterdiğini belirtti. 2026 yılını "Reform Yılı" ilan eden Şimşek; verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hızlanacağını müjdeledi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründen gelen olumlu veriler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kasım ayında sanayi üretiminin yıllık %2,4, Ocak-Kasım döneminde ise %3,5 oranında büyüdüğünü duyurdu.  

Bakan Şimşek: 'Reform Yılı' ilan ettiğimiz 2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı sanayi verilerini değerlendiren bir gönderi paylaştı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda;

”Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu. İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. “Reform Yılı” ilan ettiğimiz 2026’da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Yıllık cari açık sürdürülebilir seviyede kaldı
Bakan Şimşek: Yıllık cari açık sürdürülebilir seviyede kaldı

Ekonomi

Bakan Şimşek: Yıllık cari açık sürdürülebilir seviyede kaldı

Bakan Şimşek konferansta konuştu: Ekonomideki en büyük sorun...
Bakan Şimşek konferansta konuştu: Ekonomideki en büyük sorun...

Gündem

Bakan Şimşek konferansta konuştu: Ekonomideki en büyük sorun...

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora
Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Gündem

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora
Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Gündem

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi
2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Ekonomi

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi
2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Ekonomi

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!
Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Ekonomi

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!
Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

Ekonomi

Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı!

{relation id:1971411 slug:'bakan-simseke-baba-ocagindan-fahri-doktora-verildi'}

{relation id:1971411 slug:'bakan-simseke-baba-ocagindan-fahri-doktora-verildi'}

{relation id:1971373 slug:'bakan-simsek-konferansta-konustu-ekonomideki-en-buyuk-sorun'}

{relation id:1970133 slug:'bakan-simsek-yillik-cari-acik-surdurulebilir-seviyede-kaldi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23