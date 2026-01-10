Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründen gelen olumlu veriler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kasım ayında sanayi üretiminin yıllık %2,4, Ocak-Kasım döneminde ise %3,5 oranında büyüdüğünü duyurdu.

Bakan Şimşek: 'Reform Yılı' ilan ettiğimiz 2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı sanayi verilerini değerlendiren bir gönderi paylaştı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda;

”Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu. İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. “Reform Yılı” ilan ettiğimiz 2026’da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

