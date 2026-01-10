BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

BAE Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, ilişkin açıklama yaptı. BAE Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, öğrencilerine burs verilecek okullar listesini haziranda yayımlamıştı. ABD, Avustralya, İsrail ve Fransa gibi ülkelerin üniversiteleri listede yer alırken BK'dekilerin atlanmasının bir hata değil, bilinçli bir tercih olduğu son haberle birlikte ortaya kondu.Bu durumunun pretostolarının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Londra merkezli gazete, Müslüman Kardeşler başta olmak üzere İslamcı örgütlerin BK'deki kampüslerdeki öğrencileri etkileyip radikalleştirdiği iddiasıyla bu adımın atıldığını bildiriyor. Eylül 2024-2025 döneminde, BK üniversitelerinde okuyan BAE yurttaşı sayısı 213'tü. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 27'lik bir düşüşü ortaya koymuştu. Pek çok ülkede faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler, BAE tarafından 2014'te terör örgütü ilan edilmişti.