  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı! KKTC'de asgari ücret belli oldu Nkunku gelirse bu hamlesi çok konuşulacak: Beklenmedik çıkış... Onu beklemeye gerek kalmadı Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı Milyonlarca Türk etkilenecek: Hastaneler peş peşe iflas etti Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Birleşik Krallık üniversitelerinde okuyanlara artık burs vermeyecek belli oldu. Londra'nın Müslüman kardeşlere burs vermemesi, çok sayıda Körfez Arap ülkesini rahatsız etti.

#1
Foto - BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

Financial Times'ın (FT) haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık (BK) üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilere verdiği bursları kesiyor belli oldu.

#2
Foto - BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

FT, geçmişte öğrencilerin hem öğretim bedellerini hem de barınma ve diğer yaşam masraflarını karşılayan BAE'nin bundan vazgeçtiğini belirtiyor. Sinsi bir algı operasyonu yürütüyorlar iddiası sonrası Ancak BK'de okumanın yasaklanmadığı, isteyenlerin orada kendi parasıyla eğitim görebileceği de haberde ifade ediliyor.

#3
Foto - BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

BAE Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, ilişkin açıklama yaptı. BAE Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, öğrencilerine burs verilecek okullar listesini haziranda yayımlamıştı. ABD, Avustralya, İsrail ve Fransa gibi ülkelerin üniversiteleri listede yer alırken BK'dekilerin atlanmasının bir hata değil, bilinçli bir tercih olduğu son haberle birlikte ortaya kondu.Bu durumunun pretostolarının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Londra merkezli gazete, Müslüman Kardeşler başta olmak üzere İslamcı örgütlerin BK'deki kampüslerdeki öğrencileri etkileyip radikalleştirdiği iddiasıyla bu adımın atıldığını bildiriyor. Eylül 2024-2025 döneminde, BK üniversitelerinde okuyan BAE yurttaşı sayısı 213'tü. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 27'lik bir düşüşü ortaya koymuştu. Pek çok ülkede faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler, BAE tarafından 2014'te terör örgütü ilan edilmişti.

#4
Foto - BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

BAE; Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerde yasaklı olan Müslüman Kardeşler'in tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilmesi için uğraşıyor. BK'nin bu yönde adım atmaması BAE'nin tepkisini çekiyor. FT, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gerildiğini yazıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarının "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmesini öngören bir başkanlık kararnamesine kasım sonunda imza atmıştı. Kararname, Müslüman Kardeşler'in özellikle Mısır, Lübnan ve Ürdün'de faaliyet gösteren birimlerinin "Yabancı Terör Örgütleri" (FTO) ve "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Teröristler" (SDGT) listelerine eklenmesini ve ilgili yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

#5
Foto - BAE'ye tepki Müslüman kardeşlere burs vermeyecek: Çok sayıda ülke rahatsız oldu! Akılları karıştırdı!

kötü haber ünüversite öğrencilerinin bazılarının değil Binlerce kişiyi rahatsız ederken öğrenciler okulun ilk yarılardan protestolara başladı. Trump'ın başkanlık kararnamesinde, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarına atıf yapılarak, "Müslüman Kardeşler'in Lübnan'daki askeri kanadının" da bu saldırılara karıştığı ve bunun gibi başka eylemlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı ..
Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu
Ekonomi

Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23