Üretimin çarkları rekor tazeledi! Cevdet Yılmaz’dan yüksek teknoloji ve cari açık müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretiminde Kasım ayına ilişkin gelen sevindirici verileri değerlendirdi. Sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 2,5 artış göstermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, üretimin ve ihracatın büyümedeki öncü rolünü vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz" dedi. (DHA)

 

