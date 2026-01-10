  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 yıllık eğitim sistemi Anadolu'yu sert bir şekilde vurdu! Eğitimi katleden kirli planı ifşa oldu! Covid aşıları ile kanseri ilişkilendiren çalışmaya siber saldırı Araştırma 'Karıştırma'! Batının özgürlük masalı yerle bir oldu! Elon Musk o gerçeği tek kareyle ifşa etti! CHP’den ‘yenge’ye konser kıyağı Sapkınlar da Ekrem’in yanında ABD'den İranlıları gazlama taktiği Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Dünya Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş
Dünya

Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025’te elde ettiği 74,3 milyon dolarlık gelirde en büyük payı yine hisse ödülleri alırken, 2016’dan bu yana değişmeyen maaşı toplam kazanç içinde sınırlı bir yer tuttu.

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025’te elde ettiği toplam gelir belli oldu. Şirketin perşembe günü yayımladığı vekâletname belgelerine göre Cook, 2025 yılında maaş, hisse ödülleri ve performans primleri dahil olmak üzere 74,3 milyon dolar kazandı. Bu rakam, bir önceki yılki 74,6 milyon dolarlık gelirine kıyasla sınırlı bir düşüş anlamına geliyor.

Cook’un gelir paketinin en büyük kısmını 57,5 milyon dolarlık hisse ödülü oluşturdu. Bunun yanında CEO, Apple’ın yıllık performansına bağlı olarak 12 milyon dolar prim aldı.

Gelir paketinde ayrıca özel jet kullanımı ve güvenlik harcamaları gibi yan haklar da yer alıyor.

MAAŞI 2016’DAN BERİ DEĞİŞMİYOR

Cook’un yıllık 3 milyon dolarlık maaşı ise 2016’dan bu yana sabit. Buna rağmen Cook; Equilar ve Associated Press’in analizlerine göre S&P 500’de en yüksek ücret alan CEO’lar arasında konumlanmaya devam ediyor.

2022’DE REKOR GELİR PAKETİNE SAHİPTİ

Apple CEO’su 2022 yılında da yine 3 milyon dolar maaş almış ancak hisse paketlerinin etkisiyle toplam geliri 100 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Dolayısıyla 2025’teki gelir paketi, Cook’un rekor seviyesinin gerisinde kalmış durumda.

APPLE 2025’E GÜÇLÜ GİRMİŞTİ

2025, Apple açısından finansal olarak da son derece olumlu geçti. Şirket ekim sonunda 4 trilyon dolar piyasa değerini aşarak, Nvidia ve Microsoft’un ardından bu seviyeye ulaşan üçüncü şirket oldu.

Ayrıca iPhone, Mac, iPad ve Hizmetler kategorilerindeki büyüme sayesinde Apple, 2025 mali yılında 416,2 milyar dolar gelir açıklayarak rekor kırdı.

iOS 26.2 yayında: Apple’dan güvenlik açıklarını kapatan kritik güncelleme
iOS 26.2 yayında: Apple’dan güvenlik açıklarını kapatan kritik güncelleme

Teknoloji

iOS 26.2 yayında: Apple’dan güvenlik açıklarını kapatan kritik güncelleme

Apple cephesinde sessiz plan ortaya çıktı! iPhone serisi bambaşka bir döneme giriyor!
Apple cephesinde sessiz plan ortaya çıktı! iPhone serisi bambaşka bir döneme giriyor!

Teknoloji

Apple cephesinde sessiz plan ortaya çıktı! iPhone serisi bambaşka bir döneme giriyor!

200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi
200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi

Teknoloji

200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23