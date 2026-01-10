Bakan Uraloğlu 2026’nın ilk açılışını Samsun’da yaptı: Yıllık 645 milyon liralık dev tasarruf!

Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun, ulaşımda da dev bir adım attı. Yeşilkent Kavşağı’nın açılış töreninde konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 9 kilometrelik modern kavşak düzenlemesiyle günlük 50 bin aracın geçiş yaptığı bölgede trafiğin nefes alacağını belirtti. "Yol medeniyettir" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Uraloğlu; projenin sadece şehir içi trafiği değil, Doğu Karadeniz’i Ankara ve İstanbul’a bağlayan transit hattın standardını da yükselttiğini ifade etti. Bakan, açılış sırasında ayrıca Samsunlulara hızlı tren ve yeni raylı sistem hatları müjdesini de verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan 600 milyon, akaryakıttan 45 milyon olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da Yeşilkent Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasına, Samsun Milletvekili Ersan Aksu'nun vefat eden babasına Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek başladı.

Uraloğlu, 2025 yılında İstiklal Madalyası'yla yeniden onurlandırılan, şanlı nişanı büyük gururla taşıyan, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'u tebrik etti.

Samsun'un Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığı dönemden çok iyi tanıdığı ve sevdiği bir şehir olduğunu belirten Uraloğlu, 2026 yılının ilk il ziyaretini de buraya gerçekleştirmekten ayrı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Durmak yok, yola devam." dediklerini ve sözlerinde durduklarını vurgulayan Uraloğlu, Samsun'da hizmet fırtınalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğunun Samsun'u hem bölge içi ulaşımın hem de doğu-batı, kuzey-güney transit koridorunun vazgeçilmez geçiş noktası haline getirdiğine işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla Samsun'un potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

KAVŞAK SAYESİNDE YILLIK 2 BİN 700 TON KARBON SALINIMI AZALTILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 119 kilometreden 396 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Samsun Şehir Hastanesi yolu, Havza-Vezirköprü yolu, Çarşamba-Salıpazarı bağlantı yolu ve Ladik-Taşova yolu gibi 10 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bu projelerin en önemlilerinden birini, Samsun'un ulaşım altyapısının gücüne güç katacak, şehir içi trafiğine nefes aldıracak Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Uraloğlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik konumda bulunan, aynı zamanda Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçeleri arasında önemli geçiş noktası olan Yeşilkent Kavşağı'nın günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun yükün yaşandığı noktalardan biri haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Trafik yoğunluğunu azaltmak, daha hızlı, daha konforlu ve kesintisiz ulaşım tesis etmek için Yeşilkent Kavşağı'mızı kavşak kollarıyla toplam 9 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik. Projemiz bünyesinde 172 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü inşa ettik. Böylece söz konusu güzergahta kesintisiz, hızlı ve konforlu trafik akışı sağladık.

Özellikle Atakum ve İlkadım ilçelerimiz arasındaki ulaşımı rahatlatırken, Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul gibi merkezlere giden transit trafiğin standardını da yükselttik, trafik güvenliğini artırdık, kazaları minimize ettik. Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltarak Samsun'umuzun eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız."

Sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadıklarını, demir yolu projeleriyle de Samsun'un ulaşım ağını güçlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının tüm alt ve üst yapısını yenileyerek sinyalli hale getirdiklerini anlattı.

Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezini hizmete alarak lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturduklarını bildiren Uraloğlu, ayrıca Gelemen ile Tekkeköy lojistik köyleri arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik iltisak hattı çalışmalarını da tamamlayarak iki lojistik merkezini entegre ettiklerini söyledi.

ANKARA SAMSUN HIZLI TREN HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havza OSB'yi demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesiminin yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak." diye konuştu.

Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.

SAMSUN'A 10 YENİ TRAMVAY ARACI

Bir müjde daha paylaşmak istediğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'un şehir içi trafiğine yeni bir soluk katacak Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ihalesini de bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. 13,3 kilometre uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve şehrimizin yoğun nüfuslu İlkadım ve Canik ilçeleriyle kamu kampüsü bölgesine de hizmet sunacak. Mevcut Samsun şehir içi tramvay hattında kullanılmak üzere bakanlığımızın koordinasyonundaki 10 yeni tramvay aracının teslimatına da inşallah başlayacağız."

Uraloğlu, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına, yüklenici firmaya ve kendilerine destek veren Samsunlulara teşekkür etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından kavşağın açılışı yapıldı.

Bakan Uraloğlu, programa katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.