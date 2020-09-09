  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Aktüel

CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:21:37 -
CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaftancıoğlu, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım" hitabıyla başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizmin karşısındaki kararlığını, Kuva-i Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz."

Programa, CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı