CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

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