CHP işçisine ara zamma direniyor

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Konu işçi ve emekten açıldığında mangalda kül bırakmayan, iktidarın asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yaptığı yüksek zamlar üzerinden kirli manipülasyonlara imza CHP, kendi sorumluluğundaki personelin alın terine çöktü. Asgari ücrete toplamda yüzde 95 zam yapan AK Parti iktidarı, memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 41.69 enflasyon farkı yansıtırken, düzmece verilerle % 175’lik enflasyon oranını açıklayan ENAG’ın rakamlarını dikkate alan CHP’li belediyeler emrindeki personele zam yapmamakta direniyor.

Zamma yanaşmıyorlar

Her ağzını açtıklarında “işçi”, “emek”, “hak” sömürüsü yapan, iktidarın asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yaptığı yüksek zamları görmezden gelerek kirli manipülasyonlara imza atan CHP’nin makyajı akmaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin sorumluluğundaki belediyelerdeki hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceğine dair namus sözü verirken, CHP’li belediye başkanları tarafından hakkı gasp edilen çok sayıda işçinin alın terlerinin karşılığını alamadığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden beri İBB’nin kaynaklarını kendi reklamına akıtan CHP’li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz mart ayında personele yaptığı zamla yetiniyor. Sözleşmeli personele %36, kadrolu personele ise %54 arasında zam yapan İmamoğlu, personel maaşlarına ara zam yapmaya yanaşmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin zam ve sosyal haklarını 7 aydır gasp eden Mansur Yavaş da, personele zam yapmayan CHP’li başkanlar arasında yer alıyor. 7 ay önce vermesi gereken zammı sürekli erteleyen Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi tatile çıkarken, çalışanlar yılbaşında verilen yüzde 12’lik zamla yetinmeye çalışıyor.

Kadrolar şişti zam hayal oldu

Yandaş kadrolaşma nedeniyle maaş ödeyemez hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıyan CHP’li Beşiktaş Belediyesi ise belediyedeki memur personele sendikal haklarından kaynaklı alacaklarını vermeyi düşünmüyor. Memur sendikası Tüm-Bel-Sen’in aralık ayında yapmış olduğu teklifle başlayan zam görüşmelerinde, 8. ayın sonunda 7. toplantı yapılmasına rağmen sonuç çıkmadı. Akit’in, Beşiktaş Belediyesindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmelerin tıkanması sonrası, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfullah Beysülen’in, eylem yapmak isteyen memur personeli ihalesi gerçekleştirilmiş olan banka promosyon ödemelerini yapmamakla tehdit ettiği öğrenildi. Başkanlığını CHP’li Fethi Yaşar’ın yaptığı ve işe alınan çok sayıda yönetici yakını ile yandaş arpalığına dönen Ankara Yenimahalle Belediyesi ise işçilere zam yapmazken, 1000 TL’lik ve 1100 TL’lik sosyal destek paketleriyle çalışanların gözünü boyadı.

Enflasyon farkını çok gördüler

CHP’li Sarıyer Belediyesinde görevli işçiler ise, maaşlarına enflasyon farkı olan % 40 oranında zam yapılmasını talep ederek belediye binası önünde grev başlattı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, “Enflasyon zammı malum herkes biliyor. Her şeye rağmen bizim istediğimiz enflasyonun yarısı zamdır, bu yıllık bazdır. Talebimiz karşılanmadı” derken, CHP’li yöneticiler çalışanlarına sadece % 20 zam önerdi.

Mesaj atarken 'ailem', zamma gelince 'ne bilem'

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yalçın, “Asgari ücret 2 bin 880 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilerek, yüzde 95 reel bir zam yapılmış oldu. CHP’liler çıkıp diyor ki, bu yeterli değil. 7 aydır zam vermeye yanaşmıyorlar. Mansur Yavaş’ın kendisi de memur maaşı alıyor. Topladığınızda bugün yüzde 85’e yakın maaşında bir artık yaşandı. Kendisi yüzde 85 alırken işçiyi 7 aydır oyalıyor. Bir de işçilere, personele mesaj atarken, ‘sevgili ailem’ diyor. İnsan ailesine bunu mu reva görür?” dedi.