  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İhsan Şenocak Hoca’dan Balıkesir skandalına tepki: Çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır!
Rıza Bey Apartmanı davasında sıcak gelişme
Almanya’da yaşayan gurbetçiler çifte vatandaşlık istiyor
1 değil 2 değil 3 değil tam 6 doz korona aşısı oldu!
Gündem CHP ile kol kola girenler buna ne der? İşte Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü
Gündem

CHP ile kol kola girenler buna ne der? İşte Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü

Milleten oy almak için dini kullanmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler yeniden gündem oldu. Vatandaşlar, Millet İttifakı'nın bu açıklamaya katılıp katılmadığını sorguladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 20:30:00 - 2021-09-10 20:31:54

 yeniakit.com.tr 

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nde düzenlenen törende, 'Zincire vurulan Türk kadını' temsiline tepkiler çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Dini kullanarak milleti aldatmaya çalışıyor

Her seçim süreci geldiğinde çarşaflı kadınlara rozet takan, camilerde namaz kılma ve Kur'an okuma pozları veren, başörtülü kadınları yanlarında konu manken gibi dolaştıran CHP ve partinin genel başkanı, dini kullanmaktan ve Müslüman Türk milletini asla vazgeçmiyor.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı CHP'li yöneticiler bu hareketiyle milletin aklıyla da dalga geçiyor.

"Başörtüsü sorununu biz çözdük" demişti ama millet bu yalanı yemedi

AK Parti'nin başörtüsü yasağını ortadan kaldırmasını da sahiplenen Kılıçdaroğlu, yıllar önce de  "Başörtüsünü sorunu biz çözdük" açıklamasında bulunmuştu. Ancak millet bu yalanı yememiş ve Kılıçdaroğlu'nu sonraki seçimlerde de iktidara getirmemişti.

"Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor."

CHP zihniyetinin değişmediğini gözler önüne seren CHP'li belediyeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepki göstererek "Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor." dedi.

Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan bu işe ne der?

CHP'nin iktidara gelmek için kullanmaya çalıştığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karamollaoğlu, Davuoğlu, Babacan'ın ise bu açıklamalar ve ikiyüzlülük hakkında ne diyecekleri merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Ne diyeceği belli dün dündür bugün bugündür derler geçmiş geçmişte kalmış derler
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay