CHP ile kol kola girenler buna ne der? İşte Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü

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Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nde düzenlenen törende, 'Zincire vurulan Türk kadını' temsiline tepkiler çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Dini kullanarak milleti aldatmaya çalışıyor

Her seçim süreci geldiğinde çarşaflı kadınlara rozet takan, camilerde namaz kılma ve Kur'an okuma pozları veren, başörtülü kadınları yanlarında konu manken gibi dolaştıran CHP ve partinin genel başkanı, dini kullanmaktan ve Müslüman Türk milletini asla vazgeçmiyor.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı CHP'li yöneticiler bu hareketiyle milletin aklıyla da dalga geçiyor.

"Başörtüsü sorununu biz çözdük" demişti ama millet bu yalanı yemedi

AK Parti'nin başörtüsü yasağını ortadan kaldırmasını da sahiplenen Kılıçdaroğlu, yıllar önce de "Başörtüsünü sorunu biz çözdük" açıklamasında bulunmuştu. Ancak millet bu yalanı yememiş ve Kılıçdaroğlu'nu sonraki seçimlerde de iktidara getirmemişti.

"Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor."

CHP zihniyetinin değişmediğini gözler önüne seren CHP'li belediyeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepki göstererek "Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor." dedi.

Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan bu işe ne der?

CHP'nin iktidara gelmek için kullanmaya çalıştığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karamollaoğlu, Davuoğlu, Babacan'ın ise bu açıklamalar ve ikiyüzlülük hakkında ne diyecekleri merak konusu oldu.