CHP Hilafet paralarına mı çöktü? Savcı Sayan'dan 'İş Bankası' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamayla CHP - Türkiye İş Bankası ortaklığı tekrar gündeme geldi.

Yıllardır en çok tartışılan konulardan biri olan CHP-İş Bankası ortaklığı 26 Ağustos 1924'te İş Bankası'nın kurulmasıyla başlıyor. M. Kemal'in talimatıyla kurulan İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olma özelliğini taşıyor.

SERMAYESİ NEREDEN GELDİ?

İş Bankası'nın kuruluş sermayesine ilişkin çeşitli iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Tarihçi ve araştırmacıların aktardığı bilgilere göre; İş Bankası, Hindistan Müslümanlarının, Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve İslam hilafetine yardım amacıyla gönderdiği paralarla kuruldu. Bankanın ana parası olarak Hem Osmanlı'nın bir takım kaynaklarının hem de hilafet fonundan gelen bir takım kaynakların ayrıca İttihat Terakki'nin parası kullanıldı.

HİLAFET PARALARI BANKAYA AKTARILDI

İş Bankası'nın gelirinin 5 milyarı aşkın olduğunu ifade eden Süleyman Yeşilyurt, "1 milyon nominal sermaye ile kuruluyor İş Bankası. Atatürk de üzerine 250 bin koyuluyor." dedi.

SAVCI SAYAN: YETİMİN HAKKI VAR

O hisselerde yetimin hakkının bulunduğunu belirten eski CHP'li Savcı Sayan ise Hindistan ve Pakistan'daki Müslümanların Hilafetin kurtarılması için gönderdiği paralarla bankanın kurulduğunu belirtirken "CHP bir an önce bu yanlıştan vazgeçsin" ifadesinde bulundu.

HİLAFETİ KORUYUN DİYE GÖNDERİLEN PARAYLA BANKA KURULDU

Savcı Sayan "Hindistan, Pakistan ve Afganistan'dan Hilafeti koruyun diye gönderilen paralarla kuruldu." diye konuştu.

KURUMLARA VERİYORUZ DİYEREK İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çarpıcı ifadelerde bulunan Sayan "Yüzde 29 gibi bir hissesi var CHP'nin. Bu hissenin geliri Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'na veriliyor diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Öyle değil. Madem öyle yönetimde ne işin var. Parayı yönetiyorsun." dedi.

İSMET İNÖNÜ'NÜN ÇOCUKLARINA PARA AKTARILIYOR

Kendisi de yönetimdeyken şahit olduğu bir durumu aktaran Sayan "Ayrıca İsmet İnönü'nün çocuklarına ve torunlarına bankadan para veriliyor. Ben yönetimdeyken 2 bin TL veriliyordu. Niye veriliyor kardeşim? Niye verilsin?" şeklinde ifade etti.