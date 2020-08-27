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Aktüel CHP heyeti, Türkiye Kasaplar Federasyonu'nu ziyaret etti
Aktüel

CHP heyeti, Türkiye Kasaplar Federasyonu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "(Kovid-19 salgını) Türkiye'nin, geçmişte İspanya ve İtalya'nın yaşadığı şeyleri yaşamasından endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin üst seviyede alınması gerektiğini düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:20:19 -
CHP heyeti, Türkiye Kasaplar Federasyonu'nu ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Türkiye'nin, geçmişte İspanya ve İtalya'nın yaşadığı şeyleri yaşamasından endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin üst seviyede alınması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Ağbaba ve beraberindeki CHP milletvekilleri, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın sorunlarını dinlediklerini ve bunların çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Kovid-19 vaka sayıları ve ölüm oranlarının, açıklanandan fazla olduğu yönünde bilgiler aldıklarını söyleyen Ağbaba, "Bu, çok tehlikeli bir durum. Türkiye'nin, geçmişte İspanya ve İtalya'nın yaşamış olduğu şeyleri yaşamasından endişe ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin üst seviyede alınması gerektiğini düşünüyoruz. Koronavirüsün yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır." diye konuştu.

Esnafa yapılacak para yardımlarının faizsiz olması gerektiğini savunan Ağbaba, "Çünkü esnafın borcu her geçen gün artıyor. Bunu nasıl ödeyecek? Buna bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, küçük esnafın zincir marketler sebebiyle sıkıntı yaşadığını belirterek bu konuda da çalışma yapılması gerektiğini savundu.

Yalçındağ da ziyaret için Ağbaba'ya teşekkür ederek Kovid-19 salgınının neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Salgın sebebiyle bazı sektörlere sağlanan KDV indiriminin, gıda sektörünün tamamı için uygulanmasını isteyen Yalçındağ, esnafın buna ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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