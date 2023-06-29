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Siyaset CHP heyeti pazar günü Öcalan sevici Merdan'ın yanına gidiyor!
Siyaset

CHP heyeti pazar günü Öcalan sevici Merdan'ın yanına gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 23:56:00 -
CHP heyeti pazar günü Öcalan sevici Merdan'ın yanına gidiyor!

Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunan CHP heyeti pazar günü Öcalan sevici Merdan Yanardağ'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Yanardağ'a en büyük destek CHP'den geldi.

TELE1 canlı yayınına katılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, pazar günü Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceklerini söyledi.

Berberoğlu, “Yanardağ’dan terörist çıkmaz ona atılan bu iftirayı temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir” dedi.

Yanardağ için oluşturulan heyet şöyle:

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Berberoğlu'nun savunduğu Merdan'ın geçmişi:

Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih
Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih

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Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih

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