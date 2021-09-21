CHP, HDP’nin kuklası oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde Kürt sorununun çözümü için HDP’yi meşru bir organ olarak görebileceğini açıklamasının ardından HDP eski Eş Genel Başkanı ve HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” diyerek bebek katili Öcalan’ı işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı skandal açıklamayı ve Temelli’nin, Apo’yu işaret etmesini Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye’de bir Kürt sorunu olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

HDP seçmenine mesaj

“Bu sorun Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Bugün Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu anlamda bir sorun görmüyorum. Ayrıca Kürtlerin tek temsilcisi HDP değildir. HDP terörle bağını koparamamış, teröristlerin siyasi temsilcisi gibi davranan bir figürandır. Temelli tarafından yapılan açıklamada da bunu açıkça görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi iki şekilde değerlendirilebilir. Birincisi Millet İttifakı’nın ana omurgası CHP ve İYİ Parti’dir. Ancak bu ittifakın temelini HDP oluşturuyor. HDP olmazsa olmazlarıdır. Bu minvalde bakıldığı zaman HDP geçtiğimiz günlerde, Millet İttifakı ile arasındaki anlaşmanın açıklığa kavuşması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Eğer bu olmazsa HDP’nin önümüzdeki seçimlerde kendilerini desteklemeyeceğini beyan ettiler. Burada açıkça görüyoruz ki CHP, İYİ Parti yüzünden HDP’yi açıktan ittifaka ortak edemiyor. Ayrıca CHP, HDP’yi de kaybetmek istemiyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama HDP seçmenine verilmiş bir mesaj olarak görüyorum.”

Siyaset mühendisliği

CHP’nin, HDP’den böyle bir çıkış beklemediğini vurgulayan Gazel, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kullanırken Temelli’den böyle bir cevap geleceğini tahmin etmiyordu. HDP’nin sözde Kürt sorunun çözümü için İmralı’yı yani terörist başı Abdullah Öcalan’ı işaret etmesi şaşkınlık oluşturmuştur. HDP’nin, Öcalan’ı işaret etmesi onsuz bir ittifak olmayacağının göstergesidir. Bu çağrı ile CHP tamamen çaresiz kalmıştır. HDP şu anda CHP’yi her alanda sıkıştırmış ve ipleri eline geçirmiş durumda. Tekrar Kürt sorunu olmadığını belirtmek istiyorum. Ayrıca PKK sorunu da devletimizin kararlı operasyonları ile çözülmek üzeredir. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman özgürlük talebinin en fazla dinlendiği, en fazla cevap alındığı dönem AK Parti dönemidir. Ortada bir sorun varmış gibi algı oluşturup siyaset üretmeye çalışıyorlar. CHP tıkandığı için böyle ataklar yapıyor. Yapılan açıklama ve verilen cevap gösteriyor ki HDP, CHP’yi kukla gibi oynatıyor.”

Kürt sorunu yok

“Gerçek manada bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır onunda belini kırdık” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da, şunları ifade etti: “Biz yüzyıllardır Kürtlerle aynı kaptan yemek yedik, aynı bardaktan içtik. Kürt kardeşlerimiz bu ülkede her türlü makama, mevkiye, gelebiliyor. Ülkemizin her türlü imkanından sorunsuzca yararlanabiliyor. Nerede sorun var? Bugün Kürt kardeşlerimizin yoğun olduğu hangi bölgede sorun var?

Sinyal çakıyor

“Güneydoğu’nun, Batı’dan neyi eksik? Devletimiz her türlü imkanı sağlamıştır. Bunların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Ortada bir sorun varmış gibi algı oluşturup siyaset üretmeye çalışıyorlar. Malum Kılıçdaroğlu iktidar olabilmek için herkese sinyal çakıyor. ABD’ye sinyal çakıyor, HDP seçmenine sinyal çakıyor. Geçmişte başörtüsü zulmünü yapanlar kendileri ancak seçmene şirin gözükmek için başörtülü eleman çalıştırıyorlar. 80 yıldır tek başına iktidar olamamış bir partiden bahsediyoruz. Bunca yıldır tek başına iktidar olamadı, bundan sonra da tek başına iktidar olamazlar.”

