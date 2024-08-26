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Gündem CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen ankette Ak Parti içinde en beğenilen milletvekili Özlem Zengin
Gündem

CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen ankette Ak Parti içinde en beğenilen milletvekili Özlem Zengin

Yeniakit Publisher
2024-08-26 14:42:00 -

AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, anketlere göre en beğenilen milletvekilinin kendisi olduğunu söyleyince sosyal medyadan tepki yağmaya başladı.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Sorgusuz Sualsiz” programına katıldı.

Yine ses getiren açıklamalarda bulunan Zengin, “Bana saldıranların birçoğu AK Parti kurulurken yoktu” dedi.

“Sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim” diye konuşan Özlem Zengin, “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” ifadesini kullandı. Zenginin bu ifadeleri sosyal medyada çok tepki aldı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Özlem Zengin’in birinci gösterildiği anketin CHP tarafından yapıldığını düşünerek “Özlem Hanım o bahsettiğiniz anket, CHP seçmenlerine sorularak yapılmış olmasın? Türünde sorular yöneltti.
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Misvak dergisinin yaptığı ankette ise Özlem Zengin’in ifadesinin aksine yüzde 90’dan fazla sevilmediği ortaya çıktı.

Genel durum itibarı ile Özlem Zengin’in icraatlarından CHP seçmeni Ak Parti seçmeninden daha fazla memnun görünüyor.

Özlem Zengin’e tepki verenlerin içinden birinin yazdığı paylaşım bir hayli dikkat çekici. Bir sosyal medya kullanıcısı şöyle bir paylaşım yaptı.

“Bize küfür edenleri sen savunacaksan bizi kim savunacak?

İşte o mesajlardan bazıları…

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