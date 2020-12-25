CHP genel merkezinde hareketlilik! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu

Yaptığı skandal açıklamalarla gündemi meşgul etmeye devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.

Konuyla ilgili detayları Hürriyet gazetesindeki köşesinde okurlarıyla paylaşan Yalçın Bayer, bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu için CHP Genel Merkezi'nde oda tahsis edildiğini ifade etti.

İşte Yalçın Bayer'in yazısındaki ilgili kısım:

"CHP'nin yeni 'atağının' hazırlıkları için Kılıçdaroğlu'nun bazı isimleri kadrosuna dahil ettiği de öğrenildi.

Bu isimlerin en önemlisi, ANAR Araştırma'nın başındaki akademisyen İbrahim Uslu'nun Kılıçdaroğlu'na danışman olarak getirilmesi. Uslu'ya CHP Genel Merkezi'nin 13. katında yer tahsis edildi."

İbrahim Uslu