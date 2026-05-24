Tebligatı bakın ne yaptı! Özgür Özel’ den hukuk tanımazlığın zirvesi...
Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla sarsılan CHP Genel Merkezi'nde hukuku hiçe sayan skandallara bir yenisi daha eklendi.
Adli makamlar tarafından yasal prosedür çerçevesinde genel merkeze ulaştırılan resmi mahkeme tebligatı, gayrimeşru yönetimde kalmak için direnen Özgür Özel'in eline geçti.
Hukuki süreci tanımadığını her fırsatta gösteren Özel, kendisine teslim edilen tebligatı kameraların ve partililerin gözü önünde yırtarak devletin yargı makamlarına resmen meydan okudu.
