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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay ve fındığın bölge ekonomisi için önemine değinerek “Rize milletvekilleri ‘Çay da taban fiyat olsun, Rize’nin sorunlarını çözelim’ demiyorFındık, çay bu ülkenin ciddi bir sorunu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay ve fındığın bölge ekonomisi için önemine değinerek “Rize milletvekilleri ‘Çay da taban fiyat olsun, Rize’nin sorunlarını çözelim’ demiyorFındık, çay bu ülkenin ciddi bir sorunu. Çay ve fındık Karadeniz’in stratejik ürünleridir. Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz” dedi.


Rize ve Artvin’de 31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Rize’nin Fındıklı ilçesine uğradı. Fındıklı Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nu tebrik etti. Ardından belediye önünde Fındıklı halkına seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Her şey çok güzel olacak dedik, oldu. Daha da güzel olacak” dedi.


Derelerine sahip çıktıkları için Fındıklı halkına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Fındıklı’nın çevre konusundaki duyarlılığı ile Türkiye’de örnek gösterilen bir ilçe olduğunu belirtti. Konuşmasında kibir ve israfa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kibir ve israftan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.


Son dönemde Suriyeliler konusunun çok tartışılan bir konu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Suriyeliler var. Bu da son günlerde çok tartışılan bir olaydır. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı ? ‘24 saatte Şam’da Merve camisinde namaz kılacağız’ dediler. Yani Suriye’ye gireceklerdi 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’ye girdi. Ensar diye karşıladık doğru, bakalım doğru, koruyalım doğru, çoluk çocuğu var, açlık sefalet olmasın bunların hepsi doğru ama yanlış bir dış politikanın Türkiye’ye maliyeti çok ağır oldu. Şimdi neredeyse düşman halindeyiz neden ? Suriye’de Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Bir grubun eline Rusya silah veriyor, öbür grubun eline de Amerikalılar. Siz birbirinizi öldürün silahı da biz size vereceğiz diyorlar. Suriye ile süratle barışmak lazım, Mısır ile süratle barışmak lazım. Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması için bunlar çok önemli. Ben bunların hepsini söylüyorum. Bunlar olacak ama bunlar ne kadar geç olursa Türkiye vatandaşları o kadar ağır bedel ödeyecek.”


Çay ve fındığın bölge ekonomisi için önemine de değinen Kılıçdaroğlu, “Rize milletvekilleri ‘Çay da taban fiyat olsun, Rize’nin sorunlarını çözelim’ demiyor. Çayın sorunlarını biliyorum. Burada da özel olarak çay konusunda bir toplantı yaptık. Çay üreticileriyle, sanayicilerle özel bir toplantı yaptık. Bu sorunun nasıl çözüleceği ile alakalı oturduk, güzel güzel çalışmalar yaptık. Fındık, çay bu ülkenin ciddi bir sorunu. Çay ve fındık Karadeniz’in stratejik ürünleridir. Çay olmazsa Rize olmaz, fındık olmazsa Karadeniz olmaz. Dolayısıyla bu iki ürüne özel ağırlık vermek gerekiyor. İki ürünü üreten bütün üreticilere de her türlü desteği vermek gerekiyor. Bu verilebilirse pek çok sorun da çözülmüş olur” ifadelerini kullandı.


Kılçdaroğlu, ardından Artvin’in Arhavi ilçesine hareket etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:00
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