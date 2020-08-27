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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Çorlu'da partilileriyle buluştu:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Çorlu'da partilileriyle buluştu:

"(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Bir ülke ben buradaki her şeyi alırım mantığı içinde hareket ediyor ve arkasına da Avrupa'yı alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir" - "Türkiye de bu bölgede önemli gücü olan ve bu denizlerin önemli aktörü olacak bir ülkedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:02:51 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Çorlu'da partilileriyle buluştu:

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, ''Bir ülke ben buradaki her şeyi alırım mantığı içinde hareket ediyor ve arkasına da Avrupa'yı alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye de bu bölgede önemli gücü olan ve bu denizlerin önemli aktörü olacak bir ülkedir.'' dedi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ temaslarına Çorlu ilçesinden devam etti.

İlçedeki bir restoranda partilileriyle buluşan Öztrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akdeniz'in de Ege'nin de barış denizi olabilmesi için, ülkelerin birbirlerinin haklarına karşılıklı saygı göstermeleri gerektiğini ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir ülke ben buradaki her şeyi alırım mantığı içinde hareket ediyor ve arkasına da Avrupa'yı alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir.

Türkiye de bu bölgede önemli gücü olan ve bu denizlerin önemli aktörü olacak bir ülkedir. Dolayısıyla yönetimlerin görevi de Türkiye'nin bu haklarını savunmaktır.''

- Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine de değinen Öztrak, Türkiye'nin böyle bir doğal gaz kaynağını keşfetmiş olmasının gerçekten önemli olduğunun altını çizdi.

-"İktidarı alkışlarız"

Bulunan gazın bir an önce ülkenin, milletin yararına kullanılması gerektiğine vurgu yapan Öztrak, "Bu rezervin bize vermiş olduğu imkanı kullanarak masaya oturmalı, gaz fiyatlarını bir an önce düşürmeli bunu da ailelerimize, vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ve sanayicimize bir an önce yansıtmalıyız. Ancak bulunan imkanın bu milletin yararına kullanılması bu şekilde olur. Bu iktidar da bunu yaparsa biz tabii ki alkışlarız.'' diye konuştu.


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