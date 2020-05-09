CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Anneler Günü'nü kutladı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, annelerin yaşadığı sorunların çözülmesinin ve kadın haklarının gelişmesinin kadın, erkek, yaşlı, genç tüm vatandaşların hayatını geliştireceğini, daha adil, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'nin yolunu açacağını belirtti.

Karabıyık, Anneler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, annelerin yüzünün güldüğü, evlatların yatağa aç girmediği, iş bulabildiği ve şehit acısının annelerin yüreklerini yakmadığı günleri istediklerini ifade etti.

Çocuklarının işsizliği, eşinin emeklilik sorunu, hanesinin geçim sıkıntısının annelerin öncelikli sorunu olduğunu belirten Karabıyık, bu nedenle, eşitlik, kadınların yaşam memnuniyeti ve refahı için yapılacak çalışmaların birçok alanla ilişkilendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Karabıyık, annelerin yüzünün güldüğü, kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, annelik ücret farkının en yüksek olduğu ülke. Yani anne olmanın bedelini en ağır, anne olmayan bir kadına göre yüzde 30 daha az ücret alarak çalışan Türk anneleri ödüyor. Hattta ne yazık ki anne olduktan sonra iş gücü piyasasından çıkan kadınlar çoğu zaman çalışma hayatına geri dönmüyor. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadınların doğum sonrasında çalışma hayatına dönmesi için yapılan desteklerin artırılması ve bu konuda annelerin ihtiyaçları tespit edilerek çözüme ulaştırılması, anne olduktan sonra istihdamdan uzaklaşmak zorunda kalan kadınların sorunlarını ortadan kaldırabilir. Bu noktada doğru politikalarının üretilmesi için sorunun kaynağı doğru tespit edilmelidir. Annelerin yaşadığı sorunların çözülmesi, kadın haklarının gelişmesi, kadın, erkek, yaşlı, genç tüm vatandaşlarımızın hayatını geliştirecek, daha adil, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'nin yolunu açacaktır."