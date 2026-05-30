CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den birlik mesajı! “2 milyon CHP üyesi, 86 milyon Türk vatandaşı biriz, beraberiz!”
Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, genel merkezdeki bayramlaşmadan birlik beraberlik mesajı verdi.
Sosyal medya hesabından parti genel merkezi önündeki kalabalık görüntülerine yer veren Öztürkmen, “CHP Genel Merkezimizde partililerimiz ile bayramlaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından kendi imkânları ile gelen değerli partili kardeşlerimiz, Genel Merkezimizin önünü şenlik alanına çevirdi. 2 milyon CHP üyesi, 86 milyon Türk vatandaşı biriz, beraberiz. Temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Algılar, yalanlar, hakaretler bizi yıldıramaz” diye yazdı.