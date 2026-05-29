CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

CHP’li Mahmut Tanal’ın eline hortum alıp kameralar karşısında sergilediği tiyatro, döktüğü sahte gözyaşları ve peşine taktığı saf gençleri kolluk kuvvetlerimizin üzerine kışkırtması, sol zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti. Kendi siyasi ikbali uğruna vatan evlatlarını maşa olarak kullanan Tanal, arkasında enkaz bırakarak soluğu Yunanistan’da aldı.

Meydanlarda millilik taslayıp perde arkasında kaos planları yapan CHP zihniyeti, yine masum gençlerin geleceğini kararttı. Mahmut Tanal’ın kışkırtmalarıyla galeyana gelip polise saldıran, TOMAların üzerine çıkan gençler adeta ateşe atıldı. Tanal'ın oyununa gelerek hukuku çiğneyen o gençler sicilleri bozularak geleceğinden olurken, kamuda ve özel sektörde çalışan birçok kişi de işini kaybederek ekmeğinden oldu.

Kendine güvenen insanları yarı yolda bırakmayı gelenek haline getiren CHP’li vekil ise, mağdur ettiği insanların feryatlarına kulaklarını tıkayarak Ege'nin karşı kıyısına, Yunanistan’a keyif çatıp tatil yapmaya gitti.

Yaşanan bu skandal hadise, "gençleri öne sür, düzeni boz, sonra da arkana bakmadan kaç" taktiğiyle hareket eden CHP siyasetinin tam bir özeti olarak kayıtlara geçti.