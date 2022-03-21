CHP, gazetecileri ya yargıyla ya da dayakla susturuyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Yargı mekanizmasını “AK Parti’nin yargısı” olarak eleştiren CHP zihniyeti, o yargı eliyle bir kez daha gazeteci cezalandırdı.

Başta Gazetemiz Akit olmak üzere, hak ve hakikatleri kaleme alarak toplumu aydınlatmayı şiar edinen medya kuruluşları ve gazetecilere ceberrutça davalar açan CHP kafası durmak bilmiyor. Son olarak başında oldukları Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin skandallarını haber yapan yerel gazeteciyi belediye işçilerine dövdüren CHP, aleyhindeki adeta her kelimeye dava açarak, basın ve ifade hürriyetini kullanan gazetecileri adliye koridorlarında süründüren muhalefetin milletvekilleri, iyice gemi azıya alarak haklarındaki esprili yorumları bile mahkemeye taşımaya başladı.

Yazar Şükrü Sak'ı hedef aldılar

Basın özgürlüğü tabirini ağzına sakız eden ancak fırsatını bulduğu her durumda gazetecileri ve basın kuruluşlarını ezen CHP’nin 25. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, daha önce dava açarak cezaevine attırdığı İBDA camiasının önemli isimlerinden gazeteci yazar Şükrü Sak’ı bu defa bir nükte üzerinden mahkemeye vererek cezalandırılmasını sağladı.

CHP’li Eren Erdem, Gazeteci Şükrü Sak’ın 2016 senesindeki yazısında, bir diğer gazeteci Emre Erciş’ten yaptığı alıntıdaki ifade sebebiyle “alenen hakaret” davası açarak Sak’ın 2 ay 27 gün hapse mahkum olmasını sağlamıştı. Hapis cezasının kesinleştiği 26 Kasım 2020 tarihinde karara tepki gösteren Şükrü Sak, sosyal medya hesabından veciz bir ifadeyle “Bu adam bir daha ‘basın özgürlüğü’ lafı ederse ağzının üstüne kürekle vuracağım” diyerek sitemini dile getirmişti. Esprili bir yorumla sitemini aktaran Sak, CHP’li Erdem karşısında yine dava şokuyla karşılaştı. Erdem’in bu esprili yorum sebebiyle Sak’a “tehdit” davası açtığı öğrenildi.

Espriyle bile 3 ay 22 gün hapis

Evvela arabuluculuk yoluyla 10 bin TL para istenen Şükrü Sak, yazısında herhangi bir tehdit veya hakaret olmadığı gerekçesiyle bu isteği geri çevirdi. Lisanımızda asırlardır nükte olarak kullanılan “kürekle vurmak” ifadesinden zorlama yorumla “tehdit” türeten Eren Erdem’in gazeteci Şükrü Sak aleyhine yaptığı suç duyurusunun davaya dönüştüğü Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’deki yargılama da espri gibi bir kararla neticelendi. Basit yargılama usulü ile gerçekleştirilen davada 2021/547 Esas, 2021/1116 no’lu kararında mahkeme hakimi Alp Arslan, tehdit suçunun işlendiğine hükmederek TCK’nın 106/1-1 maddesi üzerinden Sak’a 6 ay hapis cezası verdi. İndirim uygulanan ceza 3 ay 22 gün olarak hükme bağlandı. Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı kararda Sak, 5 yıl içerisinde benzer bir gerekçeyle bir kez daha cezalandırılırsa yine zindana atılabilecek.

Yine zindan yolu

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin espri gibi kararı, CHP’nin muhalefetteyken dahi basın mensuplarına yargı sopası gösterdiğinin delili oldu. CHP’li Erdem’in daha önceki başvurusunda 2 ay 27 gün hapse mahkum edilerek cezaevine girmiş olan Gazeteci Şükrü Sak’ın bu dosyayı “kamu yararına bozma” talebiyle Adalet Bakanlığı’na göndereceği bildirildi.