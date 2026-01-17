CHP fokur fokur kaynıyor: Ortalık karıştı!

CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Müge Düşün ve yönetim kurulunun görevden alınması parti içerisinde büyük tepkilere neden oldu. CHP İl Kadın Kollarının başkan ve yöneticilerinin görevden alınması üzerine tüm gözler CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar’a çevrildi.

Kriz Büyüyor!

Gaziantep CHP’de ortalık karıştı! Gözler İl Başkanı Vakkas Açar’a çevrildi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Av. Müge Düşün’ün, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından görevden alınması partide şok etkisi yarattı. Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaları ile öne çıkan İl Kadın Kolları Başkanı ve yöneticilerinin görevden alınması, “CHP baltayı dizine vuruyor” şeklinde değerlendirildi.

PARTİ İÇİNDE KAVGA

CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Av. Müge Düşün’ün başarılı olmasını engellemek isteyen önceki dönem il yöneticileri mobbinge varan davranışlarda bulundu. İl yönetimi, kadın kollarının faaliyetlerine destek vermek bir tarafa engel olmak için çaba gösterdi. Hatta, partinin minibüsünün kadın kollarının faaliyetlerinde kullanılması bile yasaklandı. Müge Düşün ve ekibi buna rağmen yılmadı ve başarılı çalışmalara imza attı. Ancak, partide birilerinin başarılı olmasından rahatsız olanların girişimleri ile il kadın kolları yöneticileri görevden alındı.

HANİ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORDUNUZ?

CHP Genel Merkez Kadın Kollarının bu kararı, “Anlamsız ve yersiz” bulundu. Somut gerçeklerden yoksun olan ve parti içi hiziplerin kavgasının bir ürünü olan görevden almanın partiye büyük zarar vereceği ifade ediliyor. Sürekli demokrasi vurgusu yapan, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini savunan CHP’de alınan bu karar “Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu” atasözünü akıllara getirdi. Kararın CHP’nin ilkeleri ile bağdaşmadığını belirten partililer, “Hani demokrasiyi savunuyordunuz?” diye tepkilerini dile getirdiler.

CHP, GAZİANTEP’TE KÜÇÜLDÜKÇE KÜÇÜLÜYOR

Uzun yıllar “Toparlayıcı bir il başkanı”ndan yoksun olan Gaziantep CHP teşkilatları sürekli görevden almalar, iç karışıklıklar ve parti içi mücadelelerden dolayı sürekli puan kaybediyor. CHP’liler birbirleri ile uğraşmaktan, parti içi rekabetten dışa dönük çalışmaya zaman bulamıyor. Bu nedenle de CHP Gaziantep’te küçüldükçe küçülüyor.

SON ANKET CHP’DEKİ ERİMEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

2025 yılının son ayında ORC Araştırma Şirketinin yaptığı ankette de CHP’nin Gaziantep’teki oy oranı yüzde 18,4 olarak tespit edilmişti. CHP, son genel seçimlerde Gaziantep’ten yüzde 20,35 oranında oy almıştı. CHP’nin Türkiye genelindeki oyu yükselirken Gaziantep’teki oyunun düşmesinin tamamen parti içi kavgalardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

YÖNETİMLER KAPSAYICI DEĞİL

Sürekli parti içi kavgalarla gündeme gelen CHP’de, il ve ilçe yöneticilerinin tüm toplumu kapsayan bir yapıya sahip olmaması başarıyı olumsuz etkiliyor. İl ve ilçe başkanlarının seçilmek için delege ağalarına taviz vermesi ile oluşan sağlıksız yönetim kurulları da beklenen performansı göstermek bir tarafa tüm enerjilerini parti içi kavgalara ayırıyor.

İL BAŞKANI VAKKAS AÇAR’IN TAVRI NE OLACAK?

Seçimle gelen ve başarılı projeleri ile dikkat çene CHP Gaziantep İl Kadın Kollarının Genel Merkez Kadın Kolları tarafından görevden alınması parti içerisinde şok etkisi yarattı. Partililer, “Bu da nereden çıktı?” diyerek tepkilerini gösterirken, İl Başkanı Vakkas Açar’ın Kadın Kollarının görevden alınması karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu. Ekim ayında il başkanı seçilen Vakkas Açar’ın, kadın kollarının görevden alınması karşısında sergileyeceği tavrın kendisi için “Önemli bir sınav” olduğu ifade ediliyor.