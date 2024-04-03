CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
CHP'nin DEM Parti ile ortak aday çıkararak terör örgütü PKK sevici Ahmet Özer'i belediye başkanı yaptığı Esenyurt'ta bir grup terör yandaşı, MHP bayraklı evi taşladı.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı ve Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti'den Van belediye başkan adayı gösterilen ve 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesine, vandallık yaparak tepki gösteren kalabalık grup izinsiz şekilde protesto düzenledi.
Çöp konteynerlerini ateşe verip caddeyi kapattılar
Grup, polis ekiplerinin "dağılın" ihtarına uymazken meydanda arbede yaşandı. Bir süre sonra Aşık Şenlik Caddesi'ne giden kalabalık, sokakta çöp konteynerlerini ateşe vererek caddeyi kapattı.
MHP bayraklı evi taşladılar
Cadde üzerindeki MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın da evini taşlayan grup, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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