  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı: Yine köpek saldırısı... Megakent İstanbul sokak köpeklerinin istilasında

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.

Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik

Mustafa Kemal heykeli önünde skandal sözler! 'İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri'

“Beni Reis gönderdi” diyerek… Erdoğan uyarmıştı, flaş iddia geldi! Şok olacaksınız

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği
Gündem CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
Gündem

CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:13:00 - 2024-04-03 22:16:06

CHP'nin DEM Parti ile ortak aday çıkararak terör örgütü PKK sevici Ahmet Özer'i belediye başkanı yaptığı Esenyurt'ta bir grup terör yandaşı, MHP bayraklı evi taşladı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı ve Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti'den Van belediye başkan adayı gösterilen ve 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesine, vandallık yaparak tepki gösteren kalabalık grup izinsiz şekilde protesto düzenledi.

Çöp konteynerlerini ateşe verip caddeyi kapattılar

Grup, polis ekiplerinin "dağılın" ihtarına uymazken meydanda arbede yaşandı. Bir süre sonra Aşık Şenlik Caddesi'ne giden kalabalık, sokakta çöp konteynerlerini ateşe vererek caddeyi kapattı.

 

MHP bayraklı evi taşladılar

Cadde üzerindeki MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın da evini taşlayan grup, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!
Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira
Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Siyaset

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!
Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Gündem

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!
CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!

Siyaset

CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!

Terör sevici DEM Parti adayını İstanbul Barosu kanatlarının altına aldı
Terör sevici DEM Parti adayını İstanbul Barosu kanatlarının altına aldı

Gündem

Terör sevici DEM Parti adayını İstanbul Barosu kanatlarının altına aldı

Manisa'da DEM Partililer sokağa çıktı! Tencere tava yine aynı hava
Manisa'da DEM Partililer sokağa çıktı! Tencere tava yine aynı hava

Gündem

Manisa'da DEM Partililer sokağa çıktı! Tencere tava yine aynı hava

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23