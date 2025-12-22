CHP bir bir dökülüyor! Bir istifa daha geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Oğuzhan Demir'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Kıymetli ailem ve yoldaşlarım, 9 yıl boyunca onurla yürüttüğüm CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu süre boyunca sokakta, sandıkta, örgütte umudu büyütmek, mücadeleyi çoğaltmak için bir an bile geri durmadım. Hata yaptıysam öğrenerek, düştüysem kalkarak ama asla vazgeçmeyerek yol aldım. Omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma, bana güvenen herkese ve bu görevi bana layık gören örgütüme teşekkür ediyorum. Görevler geçicidir, mücadele kalıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi benim siyasal yuvamdır, nerede ihtiyaç varsa, aynı inanç ve kararlılıkla orada olmaya devam edeceğim. Saygıyla" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Berke Akyel de CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Akyel'e rozetini dün AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak takmıştı.
Gündem
CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Siyaset
‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!