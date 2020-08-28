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Aktüel CHP Antalya İl Başkanı Bayar'dan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP Antalya İl Başkanı Bayar'dan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"Başkanın tüm değerlerinin normal olduğunu, en kısa zamanda görevinin başında olacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Basında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:55:23 -
CHP Antalya İl Başkanı Bayar'dan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

ANTALYA (AA ) - CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Basında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

İl Başkanı Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bayar, sağlık durumunu yakından takip ettikleri Başkan Böcek'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi.

Böcek'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendireceklerini belirten Bayar, şunları kaydetti:

"Başkanın tüm değerlerinin normal olduğunu, en kısa zamanda görevinin başında olacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Basında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyundan beklentimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile alakalı, İl Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz dışında yapılan açıklamalara, asılsız iddialara ve yaratılmaya çalışılan algıya itibar etmemeleridir."

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