TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Medipol Üniversitesine usulsüz arsa tahsisi yapıldığını iddia ederek, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etmeli. Ne Ankara ne Türkiye'nin tek bir çakıl taşını bile ne bu vakfa ne bu bakana asla bırakmayacağız." dedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Gün geçmiyor ki Türkiye'nin bir yerinde özellikle İstanbul, Ankara'da Medipol hastanelerine kamu arazisi peşkeş çekilmiş olmasın." ifadesini kullandı.

Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, enerjisini temel sağlık hizmetleri yerine kendi hastanelerini ve kendi vakfını kamu olanaklarıyla büyütmeye harcadığını savundu.

Koca'nın kurucusu olduğu TEBA Vakfı'nın astronomik bir hızla büyüdüğünü, İstanbul'da, Ankara'da üniversite kurduğunu, 10 hastane sahibi olduğunu belirten Emir, vakfa ait arsaların arasında Ankara Garı Misafirhanesi'nin de yer aldığını söyledi.

Ankara Garı yerleşkesindeki tescilli tarihi alanda, 6 Temmuz 2018 tarihli imar planında emsalin 1,5 olarak gösterildiğini öne süren Emir, bunun, alana yeni ve çok geniş yapılaşma olanağı vermek anlamına geldiğini kaydetti. Emir, buranın bir devlet üniversitesi olan Hacı Bayram Veli Üniversitesine tahsis edileceğinin söylendiğini, ancak 2018'de plan notunda, özel üniversite alanı olarak tahsis edildiğini dile getirdi. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emsali, elleri değmişken 1,5 yapıyorlar. Emsal plan değişikliğine baktığımızda, cami alanı olan yeri dahi kendi inşaat alanlarına katmışlar. Önceki planda 77 bin 792 metrekarelik bir alan var ve bu alan içinde cami alanı da var. Ama bunların hepsini 2018'deki planda özel üniversite alanı yapmışlar. Şu anda 116 bin metrekare inşaat alanı görünüyor. Yeni inşaatlar yapılacağını buradan çıkarıyoruz, ama belki de bu daha fazla.

TCDD misafirhanesi, AOÇ'deki 555 dönümlük arazi yetmemiş bir de Etimesgut Aşağıyurtçu'da bir kamu arazisine el koyma durumu söz konusu. Bir iddia ortaya atmıştık, TOKİ 'Biz bu vakfa bir şey vermedik' dedi. Doğru, vermediler ama arada hülle yaptılar, paravan şirket kullandılar. TOKİ, araziyi Mayıs 2018'de 14 milyon liraya Polart İnşaata veriyor. Polart burayı Sayın Bakan'ın vakfına veriyor. Vakıf da aynı gün 'Bu arsanın değeri 83 milyon liradır, bunu TEBA Vakfı olarak ileride kurulacak olan bir üniversiteye veriyorum' diyor. Hangi üniversite? Ankara Medipol Üniversitesi. Burada organize bir yolsuzluk, Vakıflar Kanunu'nun arkasından dolanmak, bir vakfın olanaklarını sömürmek, vakıf görüntüsü altında ticaret yapmak, kamu mallarına çökmek var."

Koca'nın bunlara bir an önce açıklık getirmesi ve istifa etmesi gerektiğini kaydeden Emir, "Ne Ankara ne Türkiye'nin tek bir çakıl taşını bile ne bu vakfa ne bu bakana asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Murat Emir, İstanbul'da koroner ve yoğun bakım hastalarının büyük oranda Medipol hastanelerine yönlendirildiği iddialarının bulunduğunu anımsatarak, Medipol Üniversitesinin tanıtım müziğini dinletti. Emir, "Bütün yollar Medipol'e çıkar... Kendilerine katılmamak mümkün değil. Bütün arsa rantı ve ambulans yolları Medipol'e çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.