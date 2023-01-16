CHP amigosu Can Ataklı'dan tarihi itiraf! Çok fena panik oldular

CHP amigosu Can Ataklı, altılı masanın içler acısı halini itiraf etmek zorunda kaldı. Masadaki adaylık krizinin muhalif kesimlerde sıkıntı, karamsarlık ve hatta paniğe sebep olduğunu belirten Ataklı, Korkusuz gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Özellikle muhalif kesimler çok sıkıntılı, karamsar ve hatta biraz panik içinde. Birkaç nedeni var bunun.

Birincisi adayı çok merak ediyorlar.

Herkesin gönlünde bir aday yatıyor. Tabii bu adaylar yeterli olup olmadıklarına göre değerlendirilmiyor.

Zihinlerde “Erdoğan’a karşı kim kazanır?” sorusu var ve herkes “bu bir kişiyi” şekillendirmiş kafasında.

Şekillendirmede elbette kimi anket şirketlerinin payı büyük.

Çünkü bu anket şirketleri tam üç yıldır sadece iki belediye başkanı üzerine yoğunlaştı, onların dışında herhangi bir adayın adını bile telaffuz etmiyorlar, doğal olarak vatandaş da “Herkes belli ki bunları istiyor” mantığı ile bu iki aday arasında tercih yapmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun aday olarak devreye sokulması ise tamamen CHP içindeki bazı kesimlerin zorlamasıyla oldu, yoksa anket şirketlerine kalsa ne Kılıçdaroğlu’nu ne Akşener’i listeye asla almazlar."