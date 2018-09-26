0553 313 94 23

CHP altın madenine de karşı çıktı! CHP'li vekilin üzerindeki altınlara dikkat

Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı. Altın çıkarılmasına karşı çıkan CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın üzerindeki altın yüzük ve kolye ise dikkat çekti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:44
CHP altın madenine de karşı çıktı! CHP'li vekilin üzerindeki altınlara dikkat

Köprü, havalimanı ve Marmaray gibi projelere karşı çıkan CHP'nin yeni tepkisi dikkat çekti. Divriği'de yapılan sondaj çalışmasının 'maden rezervlerini tespit etmek amacıyla' yapıldığını iddia eden CHP'liler çalışmalara tepki gösterdi.

CHP'Lİ VEKİL ALTIN YÜZÜK VE KOLYE İLE ÇALIŞMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Sivas milletvekili Ulaş Karasu, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, Ankara milletvekili Servet Ünsal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ile Mursal köyüne giden Karaca, "Altın madeni rezervleri için sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu proje derhal durdurulmalıdır." dedi.

Mursal Barajı'nın 600 metre yanında yapılan çalışmaların çevre için zararlı olduğunu ifade eden Karaca, "Altının değeri, insan yaşamının değerinden daha fazla değildir." şeklinde konuştu.

Altın çıkarmak için sondaj çalışmalarının bulunduğu bölgeye giden CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın üzerindeki altın yüzük ve kolye ise dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:44
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Nevşehir
  4. İstanbul
  5. Ankara
  6. Amasya
  7. CHP altın rezervi çalışmasına da karşı
  8. sivas
  9. sondaj
  10. chp
  11. Mursal Barajı
  12. Ulaş Karasu
  13. Gülizar Biçer Karaca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    1. Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    2. Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma..
    3. Suçlulara af yalnızca 3. dünya..
    4. Macaristan'dan AB Komisyonu'na..
    5. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    6. Malezya'da sahte içkiden ölenlerin..
    7. Şanlıurfa'da tanker park halindeki..
    8. Konya'da Bilal Erdoğan'ın..
    9. Şanlıurfa'da sigara izmariti fabrikayı..
    10. Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    11. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    12. Göksel Gümüşdağ'dan EURO 2024 açıklaması
    13. Bakanlıktan 3. havalimanına ilişkin..
    14. İzmir'de vapur seferlerine fırtına..
    15. Cinderes’te 2 askeri şehit eden..
    16. Mike Pompeo Kuzey Kore lideri Kim..
    17. İstanbul'da enselendiler! 2'si İranlı..
    18. Van'da çok acı haber! İki çocuk..
    19. Necip Memili sette kaza geçirdi
    20. Türkiye'ye bir teşekkür daha: Yeni bir..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?