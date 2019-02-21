CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslangörevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslangörevinden istifa etti.

Konuyla ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Aslan," Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk. Ama il başkanlığı bizim listemizi dikkate almayarak kendi oluşturdukları listeyi YSK’ya teslim etmiştir.

Yaşanan gelişmelerin ardından 500’e yakınpartili duruma tepki gösterdi. Konuyu CHP Malatya il Başkanlığına ilettik ama dikkate alınmadı. Bende partililerin tepkilerine duyarsız kalmayarak görevimden istifa ettim" diye konuştu.

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