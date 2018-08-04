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CHP aileyi parçalamak mı istiyor? Akılalmaz tepki: Kadını aileye hapsediyorlar

15 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak değiştirilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’dan skandal bir açıklama geldi. Adeta kadını aileden koparıp feminist zihniyeti egemen kılmak isteyen gruplara hizmet eden bir açıklamada bulunan Karaca, "Kadınlar yıllardır 'Kadın Bakanlığı' kurulmasını isterken, kadını tamamen yok sayıyorlar. Kadını iyice aile içine hapsediyorlar. " iddiasında bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:02
CHP aileyi parçalamak mı istiyor? Akılalmaz tepki: Kadını aileye hapsediyorlar

yeniakit.com.tr 

Kadını aileden kopararak aile bağlarını bozmak ve toplumda aile yapısını parçalamak isteyen 'feminazi' zihniyetine hizmet eden CHP, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 

"FEMİNAZİ" ZİHNİYETİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

'Kadının aileden koparılması'nı isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesini kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkansızlaştırdığını savunarak aile yapısının temellerine dinamit döşeyen grupların adeta sözcülüğünü üstlendi.

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6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

SKANDAL TEPKİ! 'KADINI AİLEDEN KOPARMA' SÖYLEMİ

Karaca, yazılı açıklamasında, 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı'nın adının 15 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak değiştirildiğini hatırlattı.

Bu duruma tepki gösteren Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesinin de kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkansızlaştırdığını iddia etti.

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"KADINI AİLEYE HAPSEDİYORLAR"

Kadının aileden koparılmasını dayatan Karaca, "Kadınlar yıllardır 'Kadın Bakanlığı' kurulmasını isterken, kadını tamamen yok sayıyorlar. Kadını iyice aile içine hapsediyorlar. Biz kadının adının yokluğuna, üstüne üstlük Bakanlıkların birleştirilmesine itiraz ediyoruz." ifadesiyle erkekleri yok sayan sözler kullandı.

Öte yandan CHP'ye göre, kadının ailesi dışında yerinin neresi olduğu ise merak konusu oldu.

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KADINI AİLEDEN KOPARAN VE YUVA YIKAN KANUNUN MİMARI DA CHP

Boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına sebeb olan 6284 sayılı kanunun CHP’nin ürünü olduğu ortaya çıkmıştı. Yuva yıkan 6284’ü kanun teklifi olarak 2011 yılında karısını başka kadınlarla aldatan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin TBMM gündemine getirdiği, 9 CHP’li vekilin de teklif için imza verdiği tespit edilmişti.

Kadın düşmanı kadın dernekleri

CHP'NİN GETİRDİĞİ KANUNLA KADIN CİNAYETLERİ 4'E KATLANDI

Aile içinde en ufak tartışmada dahi babayı 6 ay yuvasından uzaklaştıran, bu uzaklaştırma sürecinde şiddet uygulandığına dair herhangi bir delile ihtiyaç duymayan, boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına neden olan 6284 sayılı kanunun TBMM gündemine 2011 yılında geldiği saptandı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; kadına şiddet bahanesiyle 25.07.2011 tarihinde Meclis’e taşınan kanun tamamen CHP’nin eseri. 6284 numaralı kanun teklifi, 24/2 Yasama Dönemi’nde, “Kadını Şiddetten Koruma Kanunu Teklifi” başlığıyla sunuldu. 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:02
  1. İstanbul
  2. Aile Yapısı
  3. CHP
  4. Zihniyet
  5. Feminizm

YORUM YAZ

  • serhatserhat6 sa önce
    chp kendini kaybetmiş pkk ayakçısı bir partidir,.... maşadır oyuncaktır... korkudan vekiller şehit cenazesine katılamaz çünkü pkk lılardır..... bunu bütün türkiye biliyor
  • koray kaplankoray kaplan3 sa önce
    kadın ne ailenin içine hapsedilmelidir ne de dışarda gezen maganda olmalıdır. Uygun bir pozitif ayrımcılık (affirmatif action) tatbik edilmelidir.
  • Sen ne istiyorsunSen ne istiyorsun5 sa önce
    Sen de ailesine hizmet edeceğine ona buna hizmet etsin diyorsun. Heveslerin içinde pespaye olsun diyorsun.
  • HaticeHatice4 sa önce
    Yok kadin eve hapsediliyormus yok baski altindaymis yalan soylemeyin simdi kadinlar o kadar serbestki masallah nerdeyse disarda donla gezecek zaten kapali kadinlarin cogu kendi istegi ile kapaniyor zaten bunlarin cogu da gercek tesetturlu degil soyle bir disari cikiyorum toplum gizlemlemesi
  • Eroll45Eroll453 sa önce
    İçlerindeki irin dillerine vuruyor. Kadını aile içine hapsetmek ne demek. Aile kavramından haberleri olmadığı için aileyi hapishane sanıyorlar. Oysa aile; kadin-erkek-cocugun en büyük özgürlük bahçesidir.
  • muhammetmuhammet4 sa önce
    Ak parti geçirdi yasayI
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş3 sa önce
    chpkk yahudilerin vede hıristiyanların kurmuş olduğu partidir.
  • MisafirMisafir5 sa önce
    Ailesiz bireyler isteniyor,galiba...
  • SafçaSafça5 sa önce
    Teklifi CHP getirdide kabul için bütün oylarıda o mu kullandı. AK Partide kabul oyu vermese kabul edilmezdi. Lütfen millet salak değil! AK Parti böylesine absürt bir yasayı derhal kaldırsın!
  • YolcuYolcu4 sa önce
    Kardeşim işi sulandırma yalım.Feminist eğilimin arzusu doğrultusunda ak parti iktidarının çıkardığı bu kanun maalesef ailenin reisi erkeklerin haysiyeti ile oynadı ki bir çok mağdur, zavallı, sünepe hayata küsen bir çok erkek vatandaşımız olduğu sağır sultana bile ulaştı. Acilen erkekler de insan sayıların. Nafaka zulmüne son verilsin.
  • ibrahimibrahim6 sa önce
    HELE ŞU KARININ SIFATINA Bİ BAKIN,BAKAN HAMAM PARASINI KAYBEDER...NE İTİCİ...
  • HaticeHatice4 sa önce
    Toplum gozlemlemesi yapiyorum gercekten kadinlar oyle ozgur ki bunlara kim baski yapiyor diye dusunuyorum bari bu kadarda yalan soylemesinler bir bayan olarak soyleyim kadin istemedikten sonra kimse zorla ona bir sey yaptiramaz
  • MustafaMustafa5 sa önce
    Yıl 2011 be kardeşim. Chp getirdi eyvallah da kim kabul etti o kanunu.Her şeyi de onlardan bilmemek lazım.
  • ErsanErsan6 sa önce
    Akit siz istiyorsunuz ki kadin calismasin okumasin sadece evde otursun cocuk baksin.
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