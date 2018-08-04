CHP aileyi parçalamak mı istiyor? Akılalmaz tepki: Kadını aileye hapsediyorlar

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Kadını aileden kopararak aile bağlarını bozmak ve toplumda aile yapısını parçalamak isteyen 'feminazi' zihniyetine hizmet eden CHP, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

"FEMİNAZİ" ZİHNİYETİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

'Kadının aileden koparılması'nı isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesini kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkansızlaştırdığını savunarak aile yapısının temellerine dinamit döşeyen grupların adeta sözcülüğünü üstlendi.

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SKANDAL TEPKİ! 'KADINI AİLEDEN KOPARMA' SÖYLEMİ

Karaca, yazılı açıklamasında, 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı'nın adının 15 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak değiştirildiğini hatırlattı.

Bu duruma tepki gösteren Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesinin de kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkansızlaştırdığını iddia etti.

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"KADINI AİLEYE HAPSEDİYORLAR"

Kadının aileden koparılmasını dayatan Karaca, "Kadınlar yıllardır 'Kadın Bakanlığı' kurulmasını isterken, kadını tamamen yok sayıyorlar. Kadını iyice aile içine hapsediyorlar. Biz kadının adının yokluğuna, üstüne üstlük Bakanlıkların birleştirilmesine itiraz ediyoruz." ifadesiyle erkekleri yok sayan sözler kullandı.

Öte yandan CHP'ye göre, kadının ailesi dışında yerinin neresi olduğu ise merak konusu oldu.

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KADINI AİLEDEN KOPARAN VE YUVA YIKAN KANUNUN MİMARI DA CHP

Boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına sebeb olan 6284 sayılı kanunun CHP’nin ürünü olduğu ortaya çıkmıştı. Yuva yıkan 6284’ü kanun teklifi olarak 2011 yılında karısını başka kadınlarla aldatan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin TBMM gündemine getirdiği, 9 CHP’li vekilin de teklif için imza verdiği tespit edilmişti.

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Aile içinde en ufak tartışmada dahi babayı 6 ay yuvasından uzaklaştıran, bu uzaklaştırma sürecinde şiddet uygulandığına dair herhangi bir delile ihtiyaç duymayan, boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına neden olan 6284 sayılı kanunun TBMM gündemine 2011 yılında geldiği saptandı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; kadına şiddet bahanesiyle 25.07.2011 tarihinde Meclis’e taşınan kanun tamamen CHP’nin eseri. 6284 numaralı kanun teklifi, 24/2 Yasama Dönemi’nde, “Kadını Şiddetten Koruma Kanunu Teklifi” başlığıyla sunuldu.

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