Altılı masa AB'a gireceğiz derken. CHP Milletvekili Akın: Sütte Fransız oyunu var!

Altılı masa “AB ile yol yürüyeceğiz” dediği gün, CHP’li vekil "Sütte Fransız oyunu var" diyerek AB hayranlarını şaşırttı..

CHP Milletvekili Ahmet Akın, yüzyıllardır başka ülkeleri sömüren Fransa’da kurulu şirketin, Türkiye’de süt fiyatları üzerinde Fransız oyunu oynandığını iddia etti.

Altılı Masa’nın, Avrupa hukukunu kutsallaştırıp, AB’a girişte kararlı olduklarını ilan ettikleri günün ertesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’ye oynanan oyunu deşifre etti..

Avrupa’nın nasıl bir sömürgeci mantıkla başka ülkelerde oyunlar oynadığını ifşa eden Akın, süt fiyatlarının arz-talep dengesi ile olması gereken seviyeye gelmesine karşın, uluslararası bir Fransız şirketinin baskısı nedeniyle süt üreticisinin mağdur edildiğini açıkladı.

AHMET AKIN: FRANSIZ OYUNU VAR

CHP’li Akın; “Yani üretici değil aracılar ve şirketler kazansın baskısı ile ortada bir Fransız oyunu çevriliyor.” diye konuştu.

“Ne yazık ki süt oyunlarındaki son perde üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor” diye konuşan Akın, Avrupa Birliği’ndeki şirketlerin de, AB ülkeleri gibi sömürgecilik mantısı ile çalıştıklarını, hukuk tanımadıklarını öne sürdü..

Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı rakamın hala “8 lira 50 kuruş” olduğunu hatırlatan Akın, Fransız şirketinin ismini vermekten çekinirken, “Göz göre göre üretici zarar ediyor! Tüketici ise sütü pahalıya alıyor” iddiasında bulundu.