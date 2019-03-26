CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz omuza

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’daki çeşitli spor branşlarını temsil eden kulüplerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Bitez Belediye kafede gerçekleşen buluşmada Bodrum’daki amatör ve profesyonel tüm kulüpleri destekleme sözü veren Aras, “Bodrum’un geleceğini, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini sizlerle birlikte planlayacağız” dedi.

CHP Adayı Ahmet Aras, Bodrum’da spor turizminin gelişmesi için belediye olarak tüm desteği vereceklerini ifade ederek, “Bütün kulüplerimiz, bizim paydaşlarımız olacak. Sizler artık belediyeden bir şeyler talep etmeyeceksiniz. Kapı kapı dolaşıp sponsor aramayacaksınız. Bundan sonra yapacağınız her organizasyonda bizi yanınızda bulacaksınız. Bu iş gönül işi, yürek işi. Bodrum’a hizmet etmek için, gençlerimiz spora yönlendirmek için azami enerji harcıyorsunuz. Bodrum’un Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasında büyük emekleriniz var.” diye konuştu.

Özellikle amatör kulüpleri ve bireysel sporları destekleme sözü veren Aras, “Dünya çapında ve her branşta müsabakalara katılacak sporcular, şampiyonlar yetiştireceğiz. Takım sporlarının yanında, bireysel sporlara da büyük önem vereceğiz. Özel yetenekleri olan, maddi durumu yetersiz çocuklarımız ve gençlerimiz için fırsatlar yaratacağız.” dedi. 1 Nisanda göreve geldikleri taktirde tüm spor kulüpleriyle yeniden bir araya geleceklerini söyleyen Aras, “Hep birlikte Bodrum’da sosyal hayatı ve ekonomiyi nasıl geliştirebileceğimizi oturup konuşacağız, tartışacağız. Bunu en iyi bilen sizlersiniz. Sizlerin desteğini ve güvenini görüyorum. Bu güven ve desteğe layık olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi bir sohbet havasında geçen buluşmada, Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya CHP Adayı Aras’a, 48 numaralı forma ile Bodrumspor atkısı hediye etti.

CHP Adayı Ahmet Aras spor kulüpleriyle buluşmasının ardından Kumbahçe’de esnafı ziyaret etti. Bodrum’un yaz kış atan kalbi Kumbahçe’de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Aras, Ali Cengiz Kafe’nin önündeki meydanda halka seslendi.

Bodrum’un cazibe merkezinin yıllar içinde Kumbahçe’den Marina tarafına doğru kaydığını söyleyen CHP Adayı Ahmet Aras, “Öncelikle çarşı mahallesini, Barlar Sokağı’nı ve Kumbahçe’yi Bodrum’un yeniden cazibe merkezi haline getireceğim. Buradaki tüm işletmeler, gürültüsüyle, müziğiyle, işgaliyesiyle Bodrum’un standartlarına uyulacak. Bodrum’da artık hiç kimse aklına estiği gibi iş yapmayacak. Biz, Bodrum’umuzu eski özlenen günlerine geri döndüreceğiz.” dedi.

Kumbahçe’de yoğun olarak yaşayan Giritlilerin Bodrum’un kültürel yaşamını zenginleştirdiğini anlatan Aras, “Biz denizciliği, Ege mutafını sizlerden öğrendik. Gittiğim her yerde, Bodrum’un bütün değerlerine sahip çıkmaya söz veriyorum. Kumbahçe’nin ve tüm Bodrum’un kıymetlilerini koruyup, kollayacağız.” ifadelerini kullandı.

21-22 Nisan tarihlerinde Kumbahçe’de gerçekleştirilecek Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali’ne sadece Kos’tan değil, Yunanistan’dan da konuklar davet edeceklerini söyleyen Aras, Yunanistan Başbakanı Çipras ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile temasa geçtiklerini, Yunanistan Turizm Bakanı’nı da festivale davet edeceklerini belirtti. Aras, “Bodrumun tarihini, kültürünü, doğasını, insanını hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Bütün dünyanın dikkatini Bodrum’a çekeceğiz. Biz bundan sonra büyük düşüneceğiz” diye konuştu.