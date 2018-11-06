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CHP, 150 yeni adayı haftaya açıklayacak

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de 150 civarında adayın, haftaya toplanacak olağanüstü PM'debelirleneceği bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 12:13
CHP, 150 yeni adayı haftaya açıklayacak

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda, aday profilleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Parti örgütlerinden gelen talepler, anketler ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) değerlendirmeleri sonucunda, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimlerin ele alınacağı toplantıda, PM'nin de onayını alan isimlerin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklanması bekleniyor.

PM'nin bu toplantısı sonrasında partinin onayını almış, çoğunluğunu ilçe belediye başkan adaylarının oluşturacağı yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP adaylarının her kesimden oy alacak, herkese hitap eden ve bölgesini daha ileriye taşıyacak kişiler olmasını hedefleyen CHP, bin 398 belediyede kendi adayını gösterecek.

CHP'nin, herhangi bir bölgede hiçbir partinin lehine aday çekmeyi planlamadığı, diğer partilerin de tabanına hitap edecek adayları çıkarma eğiliminde olduğu öğrenildi.

Partide 24 Ekim'de toplanan PM'de 105 ilçe ve belde belediye başkanı adayı açıklanmıştı.

Çoğu il adayı netleşti

Sadece ilçe ve belde adayları açıklanan CHP'de, kamuoyuyla paylaşılmasa da çoğu il adayı netleşmiş durumda.

Üzerinde uzlaşı sağlanan Eskişehir, Aydın, Hatay, Balıkesir, Burdur, Giresun, Bolu, Kocaeli gibi şehirlerde isimler netleşirken, merak konusu olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise henüz tam bir netlik söz konusu değil.

İstanbul adayının kim olacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar vermesi beklenirken, İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday istemediği ifade ediliyor. İzmir'de başarılı bir ilçe belediye başkanının büyükşehire aday gösterilebileceği perde arkası bilgilere yansıyor.

Ankara'da pazar günü il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla uzun süren bir toplantı yapıldığı ve 2 sayfalık bir deklarasyon yayınlandığı öğrenildi. Bu deklarasyonda, "Ankara adayı parti evladı olsun, sorumluluk örgüte verilsin." şeklinde ifadeler yer aldığı belirtildi.

CHP, Adana ve Mersin başta olmak üzere çoğu ilde ise anketler yaptırıyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:13
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Hatay
  6. Giresun
  7. Eskişehir
  8. Burdur
  9. Bolu
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Ankara
  13. Adana
  14. CHP
  15. Yerel seçimler
  16. Yeni adaylar

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