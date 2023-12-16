Chobani, ABD’li kahve markası La Colombe'u satın aldı

Hamdi Ulukaya tarafından kurulan ve ABD’nin son 10 yılda en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri haline geldiği belirtilen Chobani, ABD’nin kahve devlerinden La Colombe'u 900 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alarak büyüme hedeflerini güçlendiren bir adım attı. Bu stratejik birleşme, şirketin pazardaki etkinliğini artırırken, kahve markasının perakende deneyimi ve geniş müşteri tabanından faydalanarak yeni kanallar açarak büyümesine imkan sağlayacak.

900 milyon dolarlık bu stratejik satın almayla birlikte, şirket olarak kahve kategorisindeki varlığını daha da güçlendirdiklerini belirten Chobani'nin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, gıda sektörünün satışları artırmak için zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, şirketin çift hanelere ulaşan hacim odaklı satış büyümesi ve önemli bir kar marjı genişlemesi sağladığını ifade etti. Şirketin gelecekteki büyüme stratejisini belirleme konusunda her zamankinden daha güçlü ve iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ulukaya, ''Zaten daha önce Chobani krema ürünleriyle kahve kategorisine yatırım yapmıştık ve La Colombe'u Chobani ailesine katmanın heyecanını yaşıyoruz'' dedi.