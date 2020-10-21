  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ÇHGM Satranç Turnuvası'nda 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi yapılacak
Spor

ÇHGM Satranç Turnuvası'nda 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:42:07 -
ÇHGM Satranç Turnuvası'nda 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi yapılacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇHGM) ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satranç Turnuvası’nın 7-12 yaş kategorisi maçları çevrim içi düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ÇHGM bünyesindeki bakım altındaki çocukların katılacağı turnuvanın il elemeleri 27 Ekim Salı günü "Chess.com" internet sitesi üzerinden organize edilecek.

Her ilden, ilk üçe kalan 243 sporcunun şampiyonluk mücadelesi ise 3 Kasım Salı günü yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
Dünyanın gündemindeki ülkede
Dünya

Dünyanın gündemindeki ülkede "Bayraktar" rüzgarı

Araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi...
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu bir taburun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay