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Spor Chelsea'den yılın sürprizi
Spor

Chelsea'den yılın sürprizi

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için Chelsea devreye girdi. Maviler'in yeni sahibi Boehly'nin Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 22:34:00 -
Chelsea'den yılın sürprizi

Cristiano Ronaldo büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Manchester United ile yol ayrımında olan Portekizli yıldızın yeni adresi Chelsea olabilir.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri görüştü

The Athletic'ten aktarılan haberde, Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Manchester United formasıyla 38 maçta 24 gol attı

37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü. Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maçta 24 gol attı.

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