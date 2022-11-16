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Spor Chelsea yıldızı Beşikta'a geliyor
Spor

Chelsea yıldızı Beşikta'a geliyor

Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech’in Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:27:00 -
Chelsea yıldızı Beşikta'a geliyor

Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech’in Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Chelsea ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

Orta sahanın merkezi ve sağ kanat hattında da forma giyebilen Faslı oyuncu, Chelsea'da bu sezon sadece 9 maça çıkabildi.

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