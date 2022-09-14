  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Chelsea ile Salzburg karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:34:00 -
Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları oynanıyor. Futbolseverler Chelsea-Salzburg maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, maç saat kaçta?

Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Chelsea ile Salzburg 14 Eylül Çarşamba akşamı karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Exxen naklen yayımlayacak.

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Wesley Fofana; Marc Cucurella, Jorginho, Mateo Kovacic, Reece James; Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Mount.

Salzburg: Philipp Kohn; Andreas Ulmer, Strahinja Pavlovic, Bernardo, Amar Dedic; Nicolas Capaldo, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard; Dijon Kameri; Noah Okafor, Benjamin Sesko

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23