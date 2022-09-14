Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Chelsea ile Salzburg karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları oynanıyor. Futbolseverler Chelsea-Salzburg maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, maç saat kaçta?
Chelsea-Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Chelsea ile Salzburg 14 Eylül Çarşamba akşamı karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Exxen naklen yayımlayacak.
Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Wesley Fofana; Marc Cucurella, Jorginho, Mateo Kovacic, Reece James; Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Mount.
Salzburg: Philipp Kohn; Andreas Ulmer, Strahinja Pavlovic, Bernardo, Amar Dedic; Nicolas Capaldo, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard; Dijon Kameri; Noah Okafor, Benjamin Sesko