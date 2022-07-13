  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea Raheem Sterling'i kadrosuna kattı
Spor

Chelsea Raheem Sterling'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester City'den İngiliz forvet Raheem Sterling'i renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:16:00 -
Chelsea Raheem Sterling'i kadrosuna kattı

Transferin mali detaylarını açıklamayan Chelsea Kulübü, 27 yaşındaki Sterling ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye imza atmıştı.

Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester City formasıyla 337 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 131 gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23