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Spor Chelsea, Malmö'yü devirdi
Spor

Chelsea, Malmö'yü devirdi

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Malmö'yü deplasmanda 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:37:00 -
Chelsea, Malmö'yü devirdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45'te başlayan Malmö-Chelsea maçı sona erdi.

H Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre'nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 8'e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh'ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus'un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

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