Chelsea, Malmö'yü devirdi
Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Malmö'yü deplasmanda 1-0'lık skorla yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45'te başlayan Malmö-Chelsea maçı sona erdi.
H Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre'nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 8'e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh'ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.
Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus'un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.