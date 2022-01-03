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Spor Chelsea, futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattı
Spor

Chelsea, futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattı

Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:44:00 -
Chelsea, futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yazında kadroya katılan 37 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Daha önce Milan ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynayan Thiago Silva, geçen sezon kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

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