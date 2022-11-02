Chelsea-Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Chelsea ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Chelsea sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
Chelsea-Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Chelsea ile Dinamo Zagreb bu akşam karşılaşacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Chelsea-Dinamo Zagreb muhtemel 11'leri
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Jorginho, Loftus-Cheek, Chukwuemeka; Havertz; Broja, Pulisic
Dinamo Zagreb: ivakovic, Ristovski, Peric, Lauritsen, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic