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Spor Chelsea, deplasmanda Leeds'i farklı geçti
Spor

Chelsea, deplasmanda Leeds'i farklı geçti

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'ı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 03:07:00 -
Chelsea, deplasmanda Leeds'i farklı geçti

Manchester City ve Liverpool'un ardından İngiltere Premier League'de üçüncülük yarışını önde götüren Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Elland Road'da oynanan karşılaşmada Chelsea, Leeds United'ı Mason Mount'un 4, Christian Pulisic'in 55 ve Romelu Lukaku'nun da 83. dakikada attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Leeds United'da 24. dakikada Daniel James direkt kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla bitime 2 hafta kala Chelsea haftayı 70 puanla üçüncü sırada tamamlarken, Leeds United ise 36 puan ile 18. sırada ve küme düşme hattında kaldı.

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