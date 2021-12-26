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Spor Chelsea, Aston Villa'yı 3 golle devirdi
Spor

Chelsea, Aston Villa'yı 3 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 23:12:00 -
Chelsea, Aston Villa'yı 3 golle devirdi

Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada​​​​​​​ Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

Jorginho Premier Lig tarihine geçti

Oynanan maçta kaydettiği 2 golü de penaltıdan atan Jorginho, kullandığı penaltıları gole çevirdi.

2021 yılındaki 10. penaltı golünü atan Jorginho, Premier Lig'de bir takvim yılında bu sayıya ulaşan ilk futbolcu olarak Premier Lig tarihine geçti.

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